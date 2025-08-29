El Mundo

Dan por muerta a alpinista que quedó atrapada a 7.000 metros de altura; un año atrás perdió a su esposo escalando otra cumbre

La montañista no presentó señales de vida tras 15 días en aislamiento en el Pico Pobeda; su familia enfrentó otra tragedia similar en 2021

Por El Tiempo / Colombia / GDA y Jailine González Gómez
Autoridades suspendieron la búsqueda de Natalia Nagovitsyna; drones no detectaron señales de vida tras 15 días atrapada por fractura.
Autoridades suspendieron la búsqueda de Natalia Nagovitsyna; drones no detectaron señales de vida tras 15 días atrapada por fractura. (El Tiempo Colombia/Redes sociales)







