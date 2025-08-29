Dan por muerta a alpinista que quedó atrapada a 7.000 metros de altura; un año atrás perdió a su esposo escalando otra cumbre

Autoridades suspendieron la búsqueda de Natalia Nagovitsyna; drones no detectaron señales de vida tras 15 días atrapada por fractura.

Natalia Nagovitsyna quedó inmovilizada en una carpa a 7.150 metros de altura, luego de sufrir una fractura durante una expedición en el Pico Pobeda, en la cordillera de Tien Shan. Tras 15 días de esfuerzos fallidos por rescatarla, las autoridades en Kirguistán confirmaron su fallecimiento.

Drones con cámaras térmicas realizaron sobrevuelos sobre el punto donde se encontraba, pero no detectaron actividad vital. Las condiciones climáticas extremas impidieron el uso de helicópteros. La mujer fue declarada sin signos de vida el 23 de agosto, luego de que las imágenes mostraran su carpa sin movimientos ni rastros térmicos.

La alpinista de 48 años ascendía junto a tres compañeros de distintas nacionalidades: el ruso Roman Mokrinsky, el austríaco Gunther Siegmund y el italiano Luca Sinigaglia. En medio del descenso, Natalia se lesionó una pierna y no pudo seguir avanzando.

Los tres alpinistas le brindaron asistencia mientras descendían por turnos para buscar ayuda. Las tormentas de nieve, temperaturas bajo cero y la altitud impidieron que se realizaran rescates de inmediato.

Durante esos días, Luca Sinigaglia falleció tras sufrir un edema cerebral. Su cuerpo quedó en una cueva a 6.800 metros. Los otros dos hombres lograron sobrevivir.

El último rastro de Natalia

El 19 de agosto, un dron captó a Natalia saludando desde su carpa, lo que renovó la esperanza de familiares y autoridades. Sin embargo, el siguiente vuelo no logró detectar señales de vida. La ausencia de calor corporal en las imágenes obligó a suspender las operaciones.

El Comité Estatal de Seguridad Nacional del país informó que la exposición prolongada al frío extremo hacía inviable su supervivencia. Por ahora, se descartó realizar nuevas misiones hasta que mejore el clima en la zona.

El hijo de Natalia, Mijaíl Nagovitsyn, mantiene la esperanza de que su madre aún esté con vida. Aseguró que es una alpinista experimentada y en excelente condición física.

Mijaíl ya había enfrentado una situación similar. En 2021, su padre, Serguéi Nagovitsyn, murió por un derrame cerebral durante una expedición. Natalia permaneció junto a él durante horas, sin abandonarlo, hasta que llegaron los rescatistas.

Un año después, colocó una placa en su memoria en la cima del Khan-Tengri, otra cumbre de casi 7.000 metros, también en Asia Central.

Esperan mejores condiciones para recuperar su cuerpo

Las autoridades no prevén reanudar las búsquedas en el corto plazo. El Pico Pobeda es una de las cumbres más peligrosas del continente, con condiciones meteorológicas que dificultan cualquier operación aérea.

