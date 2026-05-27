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Cúpula de calor, récords de temperatura y muertes: ¿por qué Europa se recalienta antes del verano?

Masa de aire caliente elevó temperaturas hasta 15 °C por encima del promedio en Europa Occidental. Francia calificó el fenómeno como ‘sin precedentes’ para mayo

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Por O Globo / Brasil / GDA
Una fotografía aérea muestra a personas bañándose en el mar y relajándose al sol en la playa de Bournemouth, en la costa sur de Inglaterra, el 26 de mayo de 2026, mientras la ola de calor se extendía por algunas zonas del sureste de Inglaterra y Londres. El martes, Gran Bretaña registró la temperatura más alta jamás registrada en un mes de mayo, con el mercurio alcanzando los 35 °C cerca de la capital. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com
Reino Unido, Francia y España enfrentan calor récord antes del verano. Autoridades reportan muertes, incendios y temperaturas extremas. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com (JUSTIN TALLIS/AFP)







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O Globo

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O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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