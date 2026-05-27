Cúpula de calor, récords de temperatura y muertes: ¿por qué Europa se recalienta antes del verano?

Reino Unido, Francia y España enfrentan calor récord antes del verano. Autoridades reportan muertes, incendios y temperaturas extremas. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com

Una intensa ola de calor golpeó a varios países de Europa Occidental antes del inicio oficial del verano. El fenómeno llevó las temperaturas a niveles históricos en Reino Unido, Francia, España y Portugal. Las autoridades activaron alertas sanitarias y advirtieron sobre riesgos por incendios forestales, golpes de calor y ahogamientos.

El episodio climático ocurrió por una “cúpula de calor”, un sistema de alta presión que atrapó aire caliente sobre el continente e impidió el ingreso de masas frías. Meteorólogos europeos señalaron que varias ciudades registraron temperaturas hasta 15 °C por encima del promedio habitual para finales de primavera.

Reino Unido vivió este martes el día de mayo más caluroso desde el inicio de las mediciones meteorológicas. El Met Office informó que Londres alcanzó los 35 °C. La cifra superó el récord anterior de 34,8 °C registrado un día antes.

La marca histórica de 32,8 °C que permanecía desde 1922 y que se igualó en 1944 quedó atrás por más de 2 °C.

La capital británica también enfrentó una inusual “noche tropical”. Las temperaturas no bajaron de 20 °C durante la madrugada. En Londres, usuarios del metro soportaron vagones sin aire acondicionado y varias zonas del sureste de Inglaterra reportaron problemas de abastecimiento de agua por el aumento del consumo.

El portavoz del Met Office, Stephen Dixon, afirmó que aunque el país suele experimentar días cálidos en mayo, lo ocurrido este año no tenía precedentes.

Muertes y emergencias aumentan por el calor extremo

En Escocia, equipos de bomberos combatieron durante la madrugada un incendio de vegetación cerca de Arthur’s Seat, la colina que domina el paisaje de Edimburgo.

Las altas temperaturas coincidieron con varios casos de ahogamiento. Autoridades británicas informaron sobre la muerte de al menos tres adolescentes en lagos y embalses. También hallaron muerto a un hombre de 60 años en el mar, en el suroeste de Inglaterra.

En Francia, la agencia Météo-France indicó que varias regiones enfrentaron temperaturas “sin precedentes para la temporada”, especialmente en el suroeste del país.

Nantes registró entre 34 °C y 35 °C y rompió récords locales para mayo. París podría alcanzar los 32 °C en los próximos días.

El servicio meteorológico francés explicó que el calor llegó desde el norte de África y se mantuvo por una persistente área de alta presión atmosférica. Las temperaturas máximas y mínimas estuvieron más de 10 °C por encima de lo habitual en distintas regiones.

El Gobierno francés indicó que al menos siete muertes tendrían relación directa o indirecta con el calor. Entre los casos reportados hubo cinco ahogamientos y dos fallecimientos durante competencias deportivas.

En París, un hombre de 53 años murió tras sufrir un paro cardíaco durante una carrera el domingo. En Lyon, una mujer falleció durante un evento deportivo de la modalidad Hyrox.

España y Portugal rozan los 40 °C

En España, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alertó que el país experimentó temperaturas propias de julio y agosto en pleno mayo.

Sevilla llegó a los 38 °C durante el fin de semana. Algunas zonas del interior podrían acercarse a los 40 °C en los próximos días.

El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, aseguró que el país registró temperaturas típicas del verano en una época poco habitual.

Portugal también mantuvo alertas meteorológicas por calor extremo, sobre todo en áreas del interior. Los termómetros rondaron los 40 °C.

Las autoridades portuguesas advirtieron sobre un elevado riesgo de incendios forestales y reforzaron recomendaciones de hidratación y reducción de exposición al sol.

Científicos vinculan el fenómeno con el cambio climático

Meteorólogos europeos asociaron el episodio con una cúpula de calor, fenómeno atmosférico que actúa como una tapa que retiene aire caliente sobre una región.

Especialistas en clima afirmaron que el cambio climático aumentó la frecuencia, intensidad y duración de estos eventos extremos.

Peter Thorne, director del Centro de Investigación Climática Icarus de la Universidad Maynooth, en Irlanda, señaló que las olas de calor como esta ahora son más probables y más severas por el calentamiento global.

Investigadores europeos también indicaron que Europa es actualmente el continente que se calienta más rápido en el planeta.

Datos recientes apuntaron que más de 62.000 personas murieron en Europa en 2024 por causas relacionadas con el calor. Ese año quedó registrado como el más cálido a nivel mundial.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.