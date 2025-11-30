Cuatro personas mueren en tiroteo en fiesta familiar en California

Los Ángeles, Estados Unidos. Al menos cuatro personas murieron y otras diez resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en una fiesta familiar la noche del sábado en la ciudad de Stockton, California, informó la policía. El suceso se dio en pleno fin de semana de Acción de Gracias.

El tiroteo tuvo lugar en un salón de banquetes de la localidad, situada al noreste de San Francisco, poco antes de las 6 p. m., indicó Heather Brent, portavoz de la oficina del sheriff del condado de San Joaquín, en una rueda de prensa.

Brent precisó que las víctimas, que van de “juveniles a adultos”, fueron trasladadas a hospitales locales, y agregó que la información sobre el caso aún es limitada.

“Lo que hemos confirmado en este momento es que había una familia celebrando en un salón de banquetes. Tenemos 14 víctimas de este tiroteo, cuatro de ellas han muerto”, afirmó la portavoz.

Los indicios iniciales sugieren que el incidente “habría sido dirigido”. “Los investigadores exploran todas las posibilidades en este momento”, añadió Brent.

La oficina del sheriff del condado de San Joaquín urgió a cualquier persona con información, grabaciones de video o que haya presenciado cualquier parte del incidente a contactar a las autoridades de inmediato. Señaló que, de momento, no hay ningún sospechoso identificado.

El gobernador de California, Gavin Newsom, fue informado del tiroteo, según comunicó su oficina en redes sociales.

Este año se han registrado 504 tiroteos masivos en Estados Unidos, incluyendo el de Stockton, según datos de la ONG Gun Violence Archive. Esa organización define los tiroteos masivos como aquellos en los que cuatro o más personas son alcanzadas por los disparos.