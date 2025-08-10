El Mundo

Cuatro astronautas vuelven a la Tierra tras cinco meses en el espacio

Retorno marcó el final de la décima misión de rotación de tripulación de la Estación Espacial Internacional

Por AFP.

Dos astronautas estadounidenses, un cosmonauta ruso y un japonés regresaron este sábado a la Tierra abordo de la cápsula Dragon de Space X, después de una misión de cinco meses en el espacio.








