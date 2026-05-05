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Cuatro activistas propalestinos condenados en Reino Unido por acción contra empresa de armas israelí

El gobierno de Keir Starmer clasificó a Palestine Action como organización terrorista en julio de 2025, esto tras actos de vandalismo cometidos por sus miembros.

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Por AFP
El primer ministro británico, Keir Starmer, asiste a una reunión con líderes de diversos sectores de la sociedad en Downing Street, en el centro de Londres, el 5 de mayo de 2026, para exigir medidas contra el antisemitismo tras un reciente aumento de incidentes en comunidades judías de todo el país.
El primer ministro británico, Keir Starmer, asiste a una reunión con líderes de diversos sectores de la sociedad en Downing Street. (HANNAH MCKAY/AFP)







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