Cuatro activistas propalestinos condenados en Reino Unido por acción contra empresa de armas israelí

El primer ministro británico, Keir Starmer, asiste a una reunión con líderes de diversos sectores de la sociedad en Downing Street.

Londres, Reino Unido. Cuatro activistas del grupo Palestine Action, actualmente prohibido, fueron condenados el martes por la justicia británica por haber vandalizado en 2024 una instalación de la empresa armamentística israelí Elbit Systems en Bristol, en el oeste de Inglaterra.

El 6 de agosto de 2024, Charlotte Head, Samuel Corner, Leona Kamio y Fatema Rajwani irrumpieron en el recinto de Elbit embistiendo su valla con una furgoneta.

Después destrozaron la fábrica, causando daños estimados en un millón de libras, antes de ser detenidos por agentes de seguridad y la policía.

Fueron declarados culpables de daños criminales el martes por el tribunal penal de Woolwich, al término de un segundo juicio.

Samuel Corner también fue declarado culpable de haber causado heridas graves a una agente de policía. Otros dos activistas fueron absueltos.

En su primer juicio, que concluyó a principios de febrero, todos habían sido absueltos de los cargos de robo agravado, pero el jurado no logró un veredicto sobre los cargos de daños criminales.

El gobierno laborista de Keir Starmer clasificó a Palestine Action como organización terrorista en julio de 2025, tras actos de vandalismo cometidos por sus miembros, en particular en una base de la Royal Air Force y por el ataque contra Elbit Systems.

Debido a esta prohibición, cualquier expresión de apoyo a Palestine Action puede ser castigada con hasta seis meses de prisión.

La pertenencia al grupo o la organización de actos de apoyo pueden conllevar penas de hasta 14 años de cárcel.

Desde entonces, más de 3.000 de sus simpatizantes fueron detenidos durante manifestaciones en apoyo al movimiento.

Sin embargo, en febrero pasado, el Tribunal Superior de Londres consideró “desproporcionada” esta prohibición. El Ministerio del Interior recurrió esta decisión y el tribunal de apelación deberá pronunciarse próximamente.