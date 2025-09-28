El Mundo

¿Cuáles son las sanciones que se restablecieron contra Irán?

Las sanciones volvieron a entrar en vigor el sábado al activarse un mecanismo de reimposición solicitado por un grupo de países

EscucharEscuchar
Por AFP
rán busca que Estados Unidos pague $6.800 milllones por daños y perjuicios.
Las sanciones están dirigidas a las empresas, entidades e individuos que contribuyan directa o indirectamente al programa nuclear iraní.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IránONUSancionesEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.