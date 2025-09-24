¿Cuál es la diferencia entre las visas americanas B-1 y B-2 y cómo solicitarlas?

Visa B-1 es para negocios, B-2 para turismo. Antes de aplicar, verifique cuál necesita según el motivo de su viaje.

Si planea viajar a Estados Unidos debe tener en cuenta que uno de los requisitos obligatorios es la visa americana. Este documento varía según el propósito del viaje, por lo tanto, es fundamental elegir el tipo correcto antes de iniciar el trámite.

Durante la entrevista con el oficial consular, se revisa que la solicitud corresponda con el motivo del viaje. Presentar una visa incorrecta puede causar un rechazo inmediato.

¿Qué permite la visa americana B-1?

La visa B-1 está diseñada para personas que desean ingresar a Estados Unidos por motivos relacionados con actividades de negocios. Entre las principales razones válidas para esta categoría se encuentran:

LEA MÁS: Estados Unidos aclara que la tarifa de 100.000 dólares en visas H-1B será única y solo para nuevos solicitantes

Consultas con socios comerciales

Asistencia a convenciones o conferencias de tipo científico, educativo, profesional o empresarial

Resolución de asuntos relacionados con herencias

Negociación de contratos

¿Qué permite la visa americana B-2?

La visa B-2 corresponde a viajes de carácter recreativo, social o médico. Estas son algunas de las razones aceptadas para solicitarla:

Turismo y vacaciones

Visitas a amigos o familiares

Tratamientos médicos

Participación en eventos sociales organizados por instituciones fraternales o de servicio

Concursos o eventos de carácter musical, deportivo o similar en los que se participe como aficionado

Inscripción en cursos de carácter recreativo sin créditos académicos, como una clase de cocina durante vacaciones

Casos que no aplican para B-1 ni B-2

Existen actividades que requieren otro tipo de visa y no están contempladas dentro de las categorías B-1 o B-2, como:

Estudios académicos

Empleo o presentaciones pagadas

Trabajo como miembro de tripulación de un barco o aeronave

Actividades periodísticas para medios internacionales

Procesos de residencia permanente

¿Cómo se solicita una visa B-1 o B-2?

El trámite de estas visas debe realizarse en la Embajada o Consulado de Estados Unidos correspondiente. El primer paso consiste en completar el formulario DS-160 disponible en ceac.state.gov. Este formulario genera una hoja de confirmación con un código de barras que debe imprimirse.

Posteriormente, se realiza el pago de $185, correspondiente al costo de la visa con una vigencia de 10 años. A partir de octubre de 2025, este monto subirá a $250. Es fundamental conservar el comprobante de pago.

Luego, se debe agendar una cita en el sitio ais.usvisa-info.com. La entrevista consular es obligatoria para todas las edades, incluso para personas menores de 14 años y mayores de 79.

Después de completar estos pasos, se espera la respuesta. En caso de rechazo, la persona tiene derecho a conocer las razones y puede volver a iniciar el proceso, siempre que realice un nuevo pago.

¿Quiénes no pueden obtener visa americana?

La visa puede ser negada de forma definitiva a quienes:

Mientan durante el proceso o en la entrevista

Presenten documentación falsa

Tengan antecedentes penales graves

Cuenten con historial migratorio negativo

Estén vinculados a listas de vigilancia

Presenten condiciones de salud pública que representen riesgo

LEA MÁS: Estos son los 3 artículos que no puede llevar en su maleta si viaja a Estados Unidos

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.