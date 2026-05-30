Crucero MV Hondius puede reiniciar viajes tras desinfección por brote de hantavirus

El MV Hondius, que cubría la ruta entre Ushuaia, en Argentina, y el archipiélago de Cabo Verde, vio perturbado su periplo tras el fallecimiento de tres de sus pasajeros debido a un brote de hantavirus.

El crucero MV Hondius, que había suscitado preocupación en todo el mundo debido a un brote de hantavirus a bordo, fue autorizado este sábado 30 de mayo a volver a hacerse a la mar, tras haber sido debidamente desinfectado.

“Desde el punto de vista de la salud pública, ya no hay obstáculos para la puesta en servicio del buque Hondius”, anunció la agencia de salud municipal de Róterdam en su página web, luego de una inspección final realizada el viernes.

Durante la inspección, expertos en prevención de infecciones “determinaron que el Hondius había sido limpiado de manera eficaz y que la desinfección se había llevado a cabo de acuerdo con las directrices establecidas”, añadió el organismo sanitario.

Por su parte, la compañía de cruceros Oceanwide Expeditions, propietaria del barco, había precisado esta semana que el buque abandonaría próximamente Róterdam, una vez concluidas las inspecciones, y que reanudaría su programa de cruceros a partir del 13 de junio.

El MV Hondius, que cubría la ruta entre Ushuaia, en Argentina, y el archipiélago de Cabo Verde, vio perturbado su periplo tras el fallecimiento de tres de sus pasajeros debido a un brote de hantavirus, un virus poco frecuente para el que no existe ni vacuna ni tratamiento específico.

Los pasajeros fueron evacuados en Tenerife, en el archipiélago español de las Canarias, antes de su repatriación en avión a sus respectivos países.

El barco, que navega bajo pabellón neerlandés, concluyó posteriormente su viaje el 18 de mayo en Róterdam, el mayor puerto de Europa, donde el resto de su tripulación fue puesta en cuarentena.

La OMS contabiliza hasta la fecha 13 casos confirmados o probables vinculados a este episodio, incluidos los tres fallecimientos.