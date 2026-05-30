El Mundo

Crucero MV Hondius puede reiniciar viajes tras desinfección por brote de hantavirus

“Desde el punto de vista de la salud pública, ya no hay obstáculos para la puesta en servicio del buque Hondius”, anunció la agencia de salud municipal de Róterdam

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Por AFP
Esta fotografía aérea muestra una vista general del crucero MV Hondius anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 4 de mayo de 2026.
El MV Hondius, que cubría la ruta entre Ushuaia, en Argentina, y el archipiélago de Cabo Verde, vio perturbado su periplo tras el fallecimiento de tres de sus pasajeros debido a un brote de hantavirus. (-/AFP)







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