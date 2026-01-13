Corte Suprema de Estados Unidos examina leyes estatales que vetan a atletas transgénero en deportes femeninos

Sadie Schreiner compite en las eliminatorias femeninas de 300 m durante el TCNJ Indoor Open en el Armory Track and Field Center el pasado 6 de diciembre en Nueva York. Sadie Schreiner es una velocista transgénero que saltó a la fama compitiendo para el Instituto Tecnológico de Rochester (RIT), donde se convirtió una de las mejores velocistas. Fotografía:

Washington. La Corte Suprema de Estados Unidos analizará este martes uno de los debates más polarizantes del país: la participación de atletas transgénero en deportes femeninos.

El tribunal, de mayoría conservadora, escuchará impugnaciones contra leyes estatales de Idaho y Virginia Occidental que prohíben que deportistas transgénero compitan en categorías femeninas.

Más de dos docenas de estados han aprobado normativas similares en los últimos años.

El caso de Idaho surge de la Ley de Equidad en los Deportes Femeninos, aprobada en 2020 por legisladores republicanos.

La normativa fue impugnada por una atleta transgénero de una universidad estatal y tribunales inferiores concluyeron que la ley viola la cláusula de igual protección de la Constitución estadounidense.

En Virginia Occidental, la Ley para Proteger los Deportes Femeninos, aprobada en 2021, fue cuestionada por una estudiante de secundaria a la que se le impidió competir en el equipo femenino de atletismo.

Un tribunal de apelaciones determinó que la prohibición constituía discriminación por razón de sexo y vulneraba el Título IX, la ley federal que prohíbe la discriminación sexual en programas educativos que reciben fondos públicos.

El debate se intensificó aún más en febrero, cuando el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para impedir que atletas transgénero participen en deportes femeninos.

La directriz autoriza a las agencias federales a retirar fondos a instituciones educativas que permitan esa participación.

“A partir de ahora, los deportes femeninos serán solo para mujeres”, afirmó Trump al anunciar la medida, que fue uno de los ejes de su campaña presidencial.

El antecedente de Lia Thomas

La controversia alcanzó notoriedad nacional en 2022 con el caso de Lia Thomas, nadadora de la Universidad de Pensilvania, quien compitió en pruebas universitarias femeninas tras haber integrado anteriormente el equipo masculino.

Críticas, incluso de compañeras de equipo, señalaron que Thomas tenía una ventaja fisiológica injusta.

Posteriormente, la universidad acordó prohibir la participación de atletas transgénero en equipos femeninos, tras una investigación federal que concluyó que se había violado el Título IX.

La Corte Suprema, donde los magistrados conservadores superan a los liberales por seis votos contra tres, ya ha abordado recientemente asuntos relacionados con personas transgénero.

El año pasado avaló una ley de Tennessee que prohíbe tratamientos de afirmación de género para menores y respaldó una medida de Trump que excluye a personas transgénero del servicio militar.

Se prevé que el alto tribunal emita su fallo en junio o a inicios de julio.