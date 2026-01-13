El Mundo

Corte Suprema de Estados Unidos examina leyes estatales que vetan a atletas transgénero en deportes femeninos

Alto tribunal revisa normas de Idaho y Virginia Occidental que prohíben la participación de esos deportistas en categorías femeninas

Por AFP
Sadie Schreiner compite en las eliminatorias femeninas de 300 m durante el TCNJ Indoor Open en el Armory Track and Field Center el pasado 6 de diciembre en Nueva York. Sadie Schreiner es una velocista transgénero que saltó a la fama compitiendo para el Instituto Tecnológico de Rochester (RIT), donde se convirtió una de las mejores velocistas. Fotografía:
