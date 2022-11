Corte Suprema anula apelación de Pedro Castillo y ahora será investigado

El Comercio/Perú/ GDA. El presidente Perú, Pedro Castillo, sufrió un nuevo revés judicial. Esta vez, la Corte Suprema del Poder Judicial, en última instancia, confirmó la legalidad de la investigación que realiza la Fiscalía de la Nación (FN) en contra del mandatario por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión por el Caso Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esta forma parte de la denuncia constitucional que se presentó ante el Congreso contra Castillo.

Así lo resolvió en su reciente resolución la Sala Suprema Penal Permanente que declaró infundado el recurso de apelación de la tutela de derechos que formuló Castillo, y de esta forma desestimó su pedido para anular esta investigación.

OEA llega a Perú para analizar crisis política

El presidente, a través de su abogado Benji Espinoza, sostenía que el artículo 117 de la Constitución prohibía la investigación preliminar contra un mandatario en funciones. No obstante, la resolución del tribunal supremo deja en claro que si bien un presidente de la República tiene algunas prerrogativas, estas no pueden impedir u obstaculizar la persecución del delito por parte de la fiscalía. Por tanto, no se vulneran sus derechos.

Señalan que la Carta Magna no prohíbe una investigación preliminar a un presidente en funciones, proceso previo a la denuncia constitucional .

El tribunal supremo también precisó en su fallo que una acusación constitucional es diferente a una penal. No obstante, no se pronuncian si la acusación constitucional o una denuncia constitucional es viable o no, en el caso de un presidente en funciones.

El presidente de Perú, Pedro Castillo. (VICTOR GONZALES/AFP)

Espinoza dijo a El Comercio que interpondrán un amparo para llegar hasta el Tribunal Constitucional (TC). “Presentaremos una demanda constitucional de amparo que puede llegar hasta el TC. La Sala Penal Permanente no ha contestado todos los agravios que hemos presentado”, dijo.

Fallo histórico

El abogado constitucionalista Luciano López calificó este fallo como “histórico” pues es la primera vez que el Poder Judicial confirma que un presidente puede ser investigado preliminarmente por la fiscalía.

No obstante, consideró que “aún no tiene impacto directo en la denuncia constitucional que presentó la Fiscalía de la Nación” al Congreso, pues está pendiente una apelación sobre este punto presentada por la defensa de Castillo.

Avanza trámite en Congreso de Perú para inhabilitar al presidente Pedro Castillo

Para el abogado procesalista Richard Allemant, la Corte Suprema ha confirmado que se puede investigar preliminarmente a un presidente y que la fiscalía solo puede llegar a la denuncia constitucional.

Pero además, señaló, que el Poder Judicial ha dicho que el Congreso sí puede llegar a una resolución acusatoria que se equipara a la formalización de la denuncia; etapa que es diferente de una acusación penal, situación a la que se refiere el artículo 117 de la Constitución.

La resolución

La Corte Suprema sostiene que las prerrogativas del presidente no pueden impedir u obstaculizar la persecución del delito.

Existen 5 fallos en contra tiene Pedro Castillo, quien ha perdido las 4 tutelas presentadas en el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria y 1 apelación en la Corte Suprema.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.