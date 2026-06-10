El Mundo

Corte Interamericana ordena a Venezuela cerrar prisión El Helicoide por violaciones a derechos humanos

El tribunal internacional declaró responsable al Estado venezolano por la detención ilegal y tortura de Jorge Rojas Riera en 2003

EscucharEscuchar
Por Jorge Arturo Mora
Fuerzas de seguridad llegan a El Helicoide —una instalación y prisión propiedad del gobierno venezolano y utilizada para presos comunes y políticos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)— en Caracas.
En esta foto de enero pasado, fuerzas de seguridad llegaban a El Helicoide, una instalación y prisión propiedad del gobierno venezolano y utilizada para presos comunes y políticos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas. (RONALDO SCHEMIDT/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HelicoideVenezuelaJorge Rojas Riera
Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.