Corte de Guatemala ordena regreso a prisión de periodista José Rubén Zamora

Ciudad de Guatemala. Un tribunal de apelaciones de Guatemala anuló este viernes el arresto domiciliario del periodista José Rubén Zamora y ordenó su retorno a prisión, una decisión que recibió fuertes críticas del presidente Bernardo Arévalo.

Zamora, quien estaba bajo arresto domiciliario desde el 19 de octubre tras pasar más de dos años encarcelado, enfrenta un proceso por supuesto lavado de dinero impulsado por la fiscalía y rechazado por organizaciones internacionales de prensa.

“Confirmado, nos notificaron hace un rato que revocaron las medidas sustitutivas (arresto domiciliario). Esto es solo un ejemplo más en una serie de abusos y arbitrariedades”, expresó José Zamora, hijo del periodista, en una llamada telefónica desde Estados Unidos.

La decisión del tribunal respondió a una apelación presentada por la Fiscalía, que objetó la medida sustitutiva otorgada previamente por un juez el 18 de octubre. Zamora tiene un plazo de 48 horas para regresar a prisión. Su defensa anunció que presentaría un recurso ante la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema para evitarlo.

“Vamos a ingresar el memorial de amparo. Queda en manos de los magistrados resolver esta solicitud con urgencia, porque consideramos que la resolución de la Sala es totalmente arbitraria”, declaró la abogada Jovita Tzul. “El objetivo es evitar que vuelva a prisión”, agregó.

Reacciones encontradas

José Rubén Zamora, de 68 años, fue arrestado tras publicar investigaciones en su diario El Periódico sobre corrupción que involucraban al expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024). El medio cerró en 2023, mientras el periodista estaba en prisión preventiva.

El presidente Arévalo lamentó la decisión judicial en la red X: “Nuevamente buscan que José Rubén Zamora vuelva a prisión de forma completamente abusiva y arbitraria. Está a prueba nuestro sistema judicial, y el pueblo de Guatemala ha sido claro en demandar respeto al ejercicio periodístico”.

El periodista José Rubén Zamora, firma que su prisión permitió 'desenmascarar' el sistema político guatemalteco ante la comunidad internacional. (JOHAN ORDONEZ/AFP)

Por su parte, Reporteros Sin Fronteras (RSF) calificó como “alarmante” el retorno de Zamora a prisión. “Esta es una medida escandalosa que evidencia la continua corrupción del poder judicial guatemalteco”, afirmó Rebecca Vincent, directora de campañas de RSF.

En contraste, el activista de ultraderecha Ricardo Méndez Ruiz, líder de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), celebró la decisión. “La FCT agradece a la fiscal (Leonor Morales), gracias a cuya brillante apelación este delincuente regresa a donde le corresponde estar”, publicó en la red X.

El periodista enfrenta acusaciones de presunto chantaje, lavado de dinero y obstrucción de la justicia. Sin embargo, la fiscal general, Consuelo Porras, y otros responsables de la entidad están sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea por “corruptos” y “antidemocráticos”.

Reflexiones de Zamora

Zamora estuvo recluido en la cárcel del cuartel Mariscal Zavala, al norte de Ciudad de Guatemala, desde el 29 de julio de 2022 hasta el 19 de octubre de este año. Tras recuperar su libertad, se trasladó a su hogar en la zona sur de la capital.

En una entrevista con la AFP el 11 de noviembre, Zamora denunció la existencia de una “clepto-narco-dictadura con disfraz de democracia” en Guatemala. “Nunca sentí vergüenza por estar en la cárcel”, declaró. “Aprendí a vivir con humildad, paciencia y fe. No me hicieron daño. Lamento el tiempo perdido lejos de mis hijos, nietos y esposa, pero me sentí libre, digno y correcto”.

En junio de 2023, un tribunal lo condenó a seis años de prisión por lavado de dinero. Sin embargo, la sentencia fue anulada, y el juicio deberá repetirse.