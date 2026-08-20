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Corea del Norte lanza misiles balísticos después de que Trump afirmara que se reunirá con Kim Jong Un

Corea del Norte lanzó cerca de diez misiles balísticos tras el anuncio de Donald Trump sobre una reunión con Kim Jong Un. ¿Qué busca Pyongyang?

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Por AFP
Personas observan una pantalla de televisión que muestra una transmisión de noticias con imágenes de archivo de una prueba de misiles norcoreanos, en una estación de tren de Seúl, el 20 de agosto de 2026.
Personas observan una pantalla de televisión que muestra una transmisión de noticias con imágenes de archivo de una prueba de misiles norcoreanos, en una estación de tren de Seúl, el 20 de agosto de 2026. (JUNG YEON-JE/AFP)







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