Corea del Norte lanza misiles balísticos después de que Trump afirmara que se reunirá con Kim Jong Un

Personas observan una pantalla de televisión que muestra una transmisión de noticias con imágenes de archivo de una prueba de misiles norcoreanos, en una estación de tren de Seúl, el 20 de agosto de 2026.

Seúl, Corea del Sur. Corea del Norte disparó este jueves una decena de misiles balísticos de corto alcance, informó el ejército surcoreano, horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que se reunirá este año con el líder Kim Jong Un.

Trump dijo a los periodistas el miércoles en la Casa Blanca que se encontrará con Kim en un intento por reactivar el vínculo que, dice, forjó durante su primer mandato con el líder de Corea del Norte, un hermético país dotado de armas nucleares.

Horas más tarde, el Estado Mayor Conjunto de Seúl informó a la AFP que Corea del Norte había lanzado al menos un “proyectil no identificado”, sin dar más detalles.

Posteriormente, un funcionario del Estado Mayor afirmó a la AFP que se lanzaron “alrededor de 10 misiles balísticos de corto alcance desde la zona de Pyongyang”.

Luego de los lanzamientos, Kim Yo Jong, la influyente hermana del dirigente norcoreano, dijo que la decisión de Trump de reducir los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur fue un castigo merecido.

“Este repentino giro de los acontecimientos es un desastre merecido provocado por las delirantes y anacrónicas fantasías y la visión de la seguridad de las autoridades surcoreanas, que siguen ciegamente a su amo”, expresó Kim en un comunicado.

Trump señaló el miércoles que era importante “llevarse bien” con Kim Jong Un e hizo una evaluación inusualmente precisa de que Pyongyang cuenta con 57 armas nucleares “muy potentes”.

Posteriormente, el ministro de Defensa surcoreano elevó el jueves esa estimación a entre 80 y 120 armas nucleares.

El repentino interés de Trump en Kim y su decisión de recortar a última hora los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur alarmó a sus aliados asiáticos.

También desataron especulaciones de que el magnate republicano busca un triunfo en política exterior mientras se estanca su guerra contra Irán.

La hermana de Kim señaló el miércoles que no sabía nada sobre la supuesta comunicación entre su hermano y Trump.

No obstante, agregó que el líder norcoreano aún guarda un “buen recuerdo y una buena impresión” de Trump y que la relación entre ambos líderes continúa siendo “excelente”.

Las fuerzas armadas de Seúl informaron el miércoles que las maniobras militares con Washington concluirán el viernes, y no el 27 de agosto como estaba previsto, “a sugerencia de la parte estadounidense”.