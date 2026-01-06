Consejo de la OEA guarda minuto de silencio por víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela

Delegaciones de los países miembros participaron en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA dedicada a la situación en Venezuela.

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) guardó este martes un minuto de silencio en memoria de las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela durante el mandato de 12 años de Nicolás Maduro.

El acto, solicitado por el representante permanente de Perú, Rodolfo Coronado, se realizó durante una sesión extraordinaria urgente del Consejo Permanente sobre Venezuela, convocada por la presidencia actual del máximo órgano de la OEA, que se encuentra en manos de Colombia.

De acuerdo con la cuenta en la red social X de la OEA, con este acto el organismo honró a las víctimas y reafirmó su compromiso con la dignidad humana y los derechos humanos.

La reunión de este martes se realizó tras la incursión militar estadounidense que culminó con la captura y salida del país del presidente venezolano, Nicolás Maduro, así como de su esposa y primera dama, Cilia Flores, para que enfrenten cargos por narcotráfico en una corte de Estados Unidos.

Consejo

El viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Mauricio Jaramillo, condenó la operación militar estadounidense en Caracas como “una clara violación del derecho internacional”. Además, alegó que “la democracia no puede ser resultado de la coerción ni de una intervención externa”.

Jaramillo rechazó las amenazas y “las faltas de respeto contra nuestro Jefe de Estado, elegido democráticamente”, luego de que Donald Trump se refiriera al mandatario colombiano, Gustavo Petro, como un narcotraficante de drogas y “el siguiente”.

Samy Araya Rojas, embajadora representante alterna de Costa Rica ante la OEA, hizo un llamado para que la transición en Venezuela sea democrática y pacífica, y permita restablecer la institucionalidad y el estado de derecho en ese país.

Agregó que Costa Rica reafirma su disposición a contribuir a una solución sostenible y pacífica, basada en el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la Carta Democrática Interamericana.

Araya reiteró el respaldo del país al diálogo multilateral y su compromiso con la promoción de la democracia y la paz.

El Consejo Permanente de la OEA realizó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. (Juan Manuel Herrera/Cortesía/OEA)

El representante de Estados Unidos ante el organismo, Leandro Rizzutto, indicó que “Estados Unidos no invadió Venezuela”, sino que se trató de una acción de la fuerza pública para arrestar a una persona acusada y llevarla ante la justicia.

“No fueron acciones tomadas a la ligera; el presidente Trump ofreció otras vías de escape y Maduro se negó a tomarlas”, indicó.

Además, enfatizó que no se trató de una interferencia en la democracia venezolana y que, por el contrario, eliminaron el principal obstáculo que interfería en ella.

Rizzutto replicó palabras del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien afirmó que América Latina es vecindario de Estados Unidos y que no pueden permitir que Venezuela se convierta en un centro de operaciones de Rusia, China o Irán.

Por su parte, Alejandro Encinas, embajador de México ante la OEA, indicó que las acciones realizadas por Estados Unidos demandan una reflexión hemisférica responsable, apegada al derecho internacional y a la paz.

“La soberanía y la autodeterminación de los pueblos no son opcionables ni negociables; son principios jurídicos fundamentales que deben respetarse siempre, sin excepciones”, dijo Encinas.

Expresó, además, su preocupación por las expresiones de los últimos días que hablan de un escalamiento o expansión de las acciones militares a otros países de la región, lo que amenaza directamente la paz y la estabilidad de las Américas.

“La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera. Solo los pueblos pueden construir su propio futuro, decidir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de gobierno”, agregó Encinas.

México sostuvo que América no pertenece a una doctrina ni a una potencia, sino a los pueblos de los países que la conforman, principio que aseguró seguirá defendiendo como eje fundamental de su política exterior e interna.

Benoni Belli, representante de Brasil, afirmó que los bombardeos en territorio venezolano y el secuestro de su presidente cruzan “una línea inaceptable”. Añadió que se trata de una ofensa gravísima a la soberanía de Venezuela y que amenaza a la comunidad internacional con un presidente “extremadamente peligroso”.

“Las agresiones militares llevan a un mundo donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo; no podemos aceptar el argumento de que los fines justifican los medios”, dijo Belli.

Además, otros países como Uruguay, Jamaica, Guatemala, Canadá y Perú hicieron un llamado a respetar el derecho internacional y la soberanía de los pueblos.