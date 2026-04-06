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Conozca la autorización que permite viajar a Estados Unidos sin visa por hasta 90 días

Antes de planear su viaje, revise los requisitos clave para ingresar a Estados Unidos sin visa, cómo funciona este permiso y por qué podría evitarle problemas al abordar

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Por Silvia Ureña Corrales
ESTA permite viajes de hasta 90 días sin visa a Estados Unidos y debe tramitarse antes del vuelo.
ESTA permite viajes de hasta 90 días sin visa a Estados Unidos y debe tramitarse antes del vuelo. (Canva stock/Adrian825 de Getty Images / Tab1962)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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