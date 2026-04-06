Conozca la autorización que permite viajar a Estados Unidos sin visa por hasta 90 días

ESTA permite viajes de hasta 90 días sin visa a Estados Unidos y debe tramitarse antes del vuelo.

El Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA por sus siglas en inglés) permite a ciudadanos de países incluidos en el Programa de Exención de visa ingresar a Estados Unidos por turismo o negocios durante un máximo de 90 días, sin necesidad de tramitar una visa tradicional.

Este permiso es obligatorio antes de abordar un vuelo hacia ese país bajo dicho programa y se gestiona mediante un formulario en línea administrado por autoridades estadounidenses.

La autorización funciona como un filtro previo de seguridad. El sistema analiza la información personal y de viaje del solicitante para determinar si cumple con los requisitos de ingreso sin visa.

Uno de los aspectos clave es que ESTA no sustituye una visa. Las personas que la requieren deben tramitarla según la normativa vigente. Asimismo, quienes ya cuentan con una válida no necesitan solicitar esta autorización.

Para utilizar el Programa de Exención de Visa, usted debe contar con un pasaporte electrónico, el cual incorpora un chip integrado que refuerza la seguridad del documento. Este tipo de pasaporte se identifica fácilmente por un símbolo internacional ubicado en la portada, que certifica sus características tecnológicas avanzadas.

El documento tiene una vigencia de hasta dos años o hasta que expire el pasaporte del solicitante. Durante ese período permite múltiples viajes, siempre que cada estancia no supere los 90 días.

El proceso requiere información básica como pasaporte vigente, correo electrónico, dirección, contacto de emergencia y método de pago. El costo total asciende a $40,27, que incluye cargos de procesamiento y autorización.

Además, las autoridades recomiendan solicitar la ESTA al momento de planificar el viaje. La aprobación no garantiza el ingreso al país, ya que la decisión final corresponde a los oficiales de control fronterizo al momento de la llegada.

Quiénes deben solicitar la autorización para viajar sin visa a Estados Unidos

Deben presentar la solicitud las personas que sean ciudadanas o nacionales de países incluidos en el Programa de Exención de Visa y que no cuenten con una visa de visitante vigente.

También aplica para quienes planean un viaje por un período de 90 días o menos, ya sea por motivos de negocios o turismo.

La autorización debe gestionarse cuando se requiere un permiso nuevo, tanto para una persona individual como para grupos de dos o más solicitantes.

Qué necesita para solicitar la autorización de viaje

Para completar la solicitud, usted debe contar con un pasaporte válido de un país participante en el Programa de Exención de Visa, así como una fotografía tipo selfie reciente.

También se requiere una dirección de correo electrónico activa, además de su dirección de residencia, número telefónico y un contacto de emergencia con teléfono y correo electrónico.

El proceso incluye el pago de una tarifa de $40,27, que puede cancelarse mediante tarjetas como Visa, MasterCard, American Express, Discover (JCB o Diners Club) o PayPal.

En algunos casos, el sistema puede solicitar información adicional, como otros nombres o alias, número de identificación personal, datos laborales o un contacto en Estados Unidos, según corresponda.

Países que participan en el Programa de Exención de Visa

Las personas ciudadanas de los siguientes países pueden optar por este programa, siempre que cumplan con los requisitos establecidos: