Conmoción por mujer que dio a luz y abandonó a su bebé recién nacida en vía pública: la habría tirado debajo de su auto

Una bebé prematura fue hallada en la calle tras un parto. Cámaras grabaron a la mujer que la dejó entre las llantas de un vehículo.

Una recién nacida fue encontrada envuelta en una prenda ensangrentada en una transitada esquina de la alcaldía Gustavo A. Madero, en Ciudad de México, durante la noche del viernes 5 de setiembre de 2025. La menor fue localizada por un ciclista que alertó a las autoridades tras escuchar su llanto.

El hallazgo ocurrió en la intersección de la calzada de Los Misterios y la calle Euzkaro, donde un ciudadano descubrió a la bebé, nacida prematuramente con unas 25 semanas de gestación. El cuerpo de emergencia atendió el llamado y, tras llegar al lugar, paramédicos trasladaron a la menor al área de trauma de choque de un hospital.

Los médicos diagnosticaron a la niña con síndrome de dificultad respiratoria y riesgo de sepsis, como consecuencia del parto improvisado y el abandono. Su condición fue reportada como grave.

Grabaciones revelan cómo ocurrió el parto y abandono

Imágenes de videovigilancia, difundidas en redes sociales, mostraron que un automóvil se detuvo en la zona. De él descendió una mujer que dio a luz en plena vía pública. Posteriormente, colocó a la recién nacida sobre el asfalto o entre las llantas del vehículo antes de regresar al automóvil y marcharse en dirección al Estado de México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de México recibió el primer aviso de un ciclista que pasaba por el lugar. Oficiales resguardaron a la menor hasta la llegada de los cuerpos médicos. El caso fue reportado al Ministerio Público, que abrió las diligencias correspondientes para garantizar la protección de la bebé.

Buscan identificar a la mujer captada en los videos

Las autoridades iniciaron la búsqueda del vehículo utilizado en la huida y analizan grabaciones de cámaras cercanas para determinar la ruta de escape y la identidad de la mujer. Hasta ahora, no se han reportado detenciones ni se ha confirmado la identidad de la madre.

Los investigadores sospechan que la mujer escapó hacia el Estado de México, y mantienen el análisis de los registros de tránsito para rastrear el automóvil.

Investigación penal y atención médica especializada

El abandono de una persona en condición de vulnerabilidad es un delito penal, según las leyes mexicanas. Los equipos médicos aplicaron protocolos neonatales para atender el síndrome de dificultad respiratoria y prevenir una posible sepsis. Estos procedimientos requieren cuidados intensivos y vigilancia permanente.

La Fiscalía General de Justicia continúa el levantamiento de pruebas, entrevistas y análisis de imágenes. El estado de salud de la bebé definirá los pasos siguientes para su resguardo, que podría incluir el traslado a instituciones de protección infantil, conforme a la legislación vigente.

