Confusión en aeropuertos de Estados Unidos: Gobierno se retracta y mantiene programa que agiliza controles

El anuncio sobre la suspensión del TSA PreCheck generó caos en aeropuertos de Estados Unidos, pero horas después el Gobierno cambió su decisión

Por La Nación / Argentina / GDA
El DHS informó que el TSA PreCheck sería suspendido, pero luego aclaró que el servicio opera sin cambios.
El DHS informó que el TSA PreCheck sería suspendido, pero luego aclaró que el servicio opera sin cambios. (MEGAN VARNER/Getty Images via AFP)







