Confusión en aeropuertos de Estados Unidos: Gobierno se retracta y mantiene programa que agiliza controles

El DHS informó que el TSA PreCheck sería suspendido, pero luego aclaró que el servicio opera sin cambios.

La suspensión del programa TSA PreCheck nunca se aplicó pese a un anuncio inicial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos. La comunicación generó confusión este pasado fin de semana en varios aeropuertos del país.

El DHS, bajo la dirección de Kristi Noem, informó en primera instancia que el programa PreCheck sería cancelado de forma temporal como parte de recortes vinculados al cierre del gobierno federal.

El ajuste entraría en vigor a partir de las 6 a. m. del domingo. La medida respondía a una serie de cambios en la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

Durante la mañana del domingo, el sistema operó sin alteraciones. Los viajeros inscritos en el programa accedieron a los trámites ágiles habituales en los aeropuertos de Estados Unidos.

Horas después del anuncio inicial, el DHS comunicó que el TSA PreCheck permanece operativo sin cambios para los usuarios.

La entidad indicó que ante eventuales restricciones de personal, la TSA evaluará cada caso y ajustará sus operaciones según corresponda.

Un anuncio sobre recortes por el cierre del gobierno generó confusión en aeropuertos, aunque el PreCheck continuó activo. (Canva /Canva)

Recortes que sí se aplicaron

Aunque el PreCheck continuó activo, el DHS ejecutó otros recortes. La TSA suspendió las escoltas de cortesía y los servicios no esenciales dirigidos a miembros del Congreso.

Estas decisiones se enmarcaron en el cierre del gobierno federal. En este contexto, las autoridades deben reducir gastos hasta que el Congreso apruebe un nuevo paquete de financiamiento.

El DHS también anunció ajustes en otras dependencias:

Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA): suspendió trabajos de recuperación que no sean de emergencia. Las labores se concentran en desastres con amenaza activa para la vida.

suspendió trabajos de recuperación que no sean de emergencia. Las labores se concentran en desastres con amenaza activa para la vida. TSA: interrumpió escoltas y cortesías no esenciales. El programa PreCheck sigue en funcionamiento.

interrumpió escoltas y cortesías no esenciales. El programa PreCheck sigue en funcionamiento. Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP): reasignó oficiales destinados a Global Entry para cubrir el resto de llegadas. Los usuarios deben utilizar las filas comunes.

La incertidumbre surgió tras el anuncio inicial sobre el PreCheck. Sin embargo, el programa continúa vigente mientras avanzan las negociaciones presupuestarias en Washington.

