“Como estos días se prevé que la cosa siga igual acá, cambiamos el vuelo para las 5:40 a.m. de mañana (domingo). Ya teníamos todo listo para irnos al aeropuerto y en eso anunciaron el toque de queda entonces no podemos salir del apartamento rentado. No hay transporte y para movilizarnos, se requería un salvoconducto, el cual no logramos obtener. Llamamos a la embajada y ahí nos ayudaron a conseguir transporte", aseguró.