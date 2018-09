“Kim ha estado muy silencioso en estas negociaciones y no hecho amenazas de disparar misiles, no responde a los ataques como lo hacía semanas antes de la cumbre. Sin duda, está midiéndolo y ese es el gran problema que tiene Trump: si no le ponen atención y no responden a sus ataques, se descontrola y entonces comienza a buscar a quién responsabilizar”, explicó Zamora, director del Doctorado en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Costa Rica.