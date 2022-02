Periodista reporta en seis idiomas el conflicto Rusia - Ucrania

Philip Crowther es oriundo de Luxemburgo. Actualmente reporta el conflicto bélico desde Kiev, Ucrania. Foto: Captura de video.

La tensión entre Rusia y Ucrania van en ascenso y en las últimas horas se viralizó en redes sociales un video de un periodista europeo que cubre el conflicto en seis idiomas y ya fue reproducido casi 3 millones de veces. Se trata de Philip Crowther, reconocido por su habilidad de brindar informes en diferentes lenguas y quien en ocasiones anteriores ya había estado en el centro de la escena por ser políglota.

De 41 años, el hombre nacido en Luxemburgo, pequeño país de Europa que no llega al millón de habitantes, está en Kiev, la capital ucraniana, y hace informes en inglés, luxemburgués, español, portugués, francés y alemán para The Associated Press, de la que es corresponsal. Actualmente tiene residencia en Washington, según perfiles públicos, pero su ciudad natal es Mamer.

[ Siga aquí lo último del conflicto Rusia - Ucrania ]

Crowther, que tiene más de 95.000 seguidores en Twitter y casi 14.000 en Instagram y también es miembro de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca de Estados Unidos, habla con fluidez los seis idiomas en cada cobertura que lleva adelante sobre diversos temas que surgen en el planeta. Recientemente, antes de establecerse en Ucrania, estuvo en los Juegos Olímpicos de Invierno que se realizaron en Beijing, China.

Parte del secreto de ser políglota radica en que su padre es británico y su madre alemana. Ambos le hablaban en sus respectivas lenguas. Sus estudios los realizó en Luxemburgo, por lo que puede expresarse con naturalidad en inglés, luxemburgués, alemán y francés.

A los 14 años, producto de su interés por el fútbol de España, empezó a estudiar español y una vez concluidos sus estudios secundarios se radicó en Barcelona y aprendió catalán, aunque no utiliza dicha lengua en sus informes. En Londres, Inglaterra, cursó en el prestigioso King’s College, aprendió portugués y se graduó en estudios hispánicos.

En su perfil de Linkedin se presenta como “periodista multilingüe de radio y televisión; entrevistador, corresponsal en el aire, escritor, editor y productor; presentador y reportero de campo con experiencia en entornos hostiles desde Benghazi, Libia hasta Ferguson, Missouri”. A lo largo de su carrera hizo coberturas para medios como Euronews, Voice of America, France 24, i24 News, CGTN América, Cheddar, RTBF Bélgica, RTS Suiza, RTL Alemania, ServusTV, CNEWS, LCI y Arise.