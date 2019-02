En diciembre pasado, un comunicado oficial dejó claro que no se desprenderá de ese armamento mientras Washington no otorgue compromisos que garantice la seguridad del régimen comunista. Concretamente, la declaración puntualizó: “Cuando hablamos acerca de la península coreana, incluye el territorio de nuestra república y también toda la región de (Corea del Sur) donde Estados Unidos ha colocado su fuerza invasora, incluyendo armas nucleares. Cuando hablamos acerca de la desnuclearización total de la península coreana, significa el retiro de todas las fuentes de amenaza nuclear, no solo del sur y el norte, sino también de áreas vecinas a la península coreana”.