Mujer que hizo la fallida torta de Mickey Mouse se defiende y afirma que la gente habla sin saber

Hace un par de semanas, se volvió viral el caso de un hombre de Colombia que denunció el mal trabajo de una pastelera a la que le había encargado una torta de Mickey Mouse. Mediante un video publicado en redes sociales, el cliente hizo saber su descontento por el resultado.

“Hemos mandado a hacer este pudín, este era el modelo, un pudín muy bonito de Mickey Mouse, y miren la vulgaridad que nos acaban de entregar”, dijo en aquel momento el hombre, luego de recibir un pastel con un diseño diferente al deseado. “Denuncia ciudadana: ¡Qué pudín tan horrible señores!”.

La grabación se volvió tendencia y fue reproducido millones de veces. La noticia llegó a medios de comunicación de todo el mundo y fue aprovechada por los internautas para generar memes y bromas.

Esta semana, el medio El Tiempo, de Colombia, dio a conocer la versión de Maryuris Muños, mujer a cargo de elaborar el pastel que generó burlas en redes sociales. Ella explicó qué sucedió exactamente con la torta y cómo su negocio y su vida personal, se han visto afectados.

“Yo no hago pedidos así, los tomo con días de anticipación. Entonces hice el pudín y me tocó salir en ese momentico, pero ya había dejado todo. Mi hija, que no es repostera, en su inocencia me ayudó al ver que me estaba demorando y cuando llegué ya había forrado el pudín”, declaró.

Muños señala que devolvió el dinero al cliente. Poco después, descubrió que este había denunciado el diseño del pastel públicamente. “Eso fue lo que me ofendió, fue denigrante y todo el mundo comentando sin saber lo que realmente sucedió”, dijo.

Mujer que preparó la torta viral de Mickey Mouse responde a críticos. Foto:Tomada del Instagram de Rafael Caparroso

Fue tal el impacto de la noticia que su negocio, con el que lleva ya tres años, se vio afectado y sus ventas bajaron drásticamente. Por otra parte, denuncia haber recibido amenazas. Pese a este duro golpe, Muños ha podido seguir adelante gracias a la ayuda de personas solidarias que se acercaron a ella tras conocer su historia.

Según el medio citado, pastelerías internacionales, un animador local y ciudadanos en general han ofrecido apoyo a la mujer. Entre ellos se encuentra el actor Rafael Caparroso, quien le brindó un taller de capacitación, el cual es dirigido por un familiar.

El mal episodio parece haber quedado atrás pues la mujer utilizó sus redes sociales para mostrar una nueva versión de su pastel de Mickey Mouse. Y esta vez, su trabajo quedó más parecido al diseño original.

