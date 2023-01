Estados Unidos considera que migración se elevó por gobiernos autoritarios de la región

Miles de personas huyen de los gobiernos autoritarios de países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo que provocó un aumento sin precedentes de migraciones hacia los Estados Unidos, así lo explicó Blas Nuñez-Neto, Subsecretario Interino de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, el pasado 6 de enero en una conferencia de prensa en la que estuvo La Nación.

“Los encuentros en nuestra frontera sur-oeste con México alcanzan números que no hemos visto en décadas, en parte por un éxodo sin precedentes de migrantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, países con economías en crisis y regímenes autoritarios represivos que generalmente no aceptan devoluciones a gran escala de sus ciudadanos que no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos”, afirmó Nuñez-Neto.

Venezuela

No es un secreto que la situación política y económica en distintos países de la región es preocupante. El colapso socieconómico es una de las razones por las que millones de venezolanos dejaron sus hogares.

Según el reporte del 2022 de la Organización Internacional para las Migraciones (IOM), más de 4 millones de personas dejaron Venezuela, de las cuales 505.647 migraron a los Estados Unidos.

Caracas sufre desde hace años una separación política entre los seguidores de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y los seguidores de la oposición, Juan Guaidó, ex-presidente interino. Para Estados Unidos el gobierno de Maduro es “ilegítimo” porque fue electo bajo condiciones fraudulentas.

El alto nivel de migraciones venezolanas no afecta solamente a la gran potencia mundial; países como Ecuador, Panamá, Costa Rica, y demás países de la región recibieron como refugiados a miles de venezolanos en el último año.

Por esta razón, el 1.° de diciembre de 2022 la Organización de las Naciones Unidas (ONU), anunció una iniciativa para apoyar a los migrantes y refugiados de Venezuela. La ONU lanzó la plataforma R4V, como un plan de respuesta regional para ayudar a los venezolanos en 2023 y 2024.

Migrantes venezolanos caminan en medio del humo después de prender fuego a una tienda de campaña tras el desalojo de unas 400 personas del campamento de migrantes instalado a orillas del Río Bravo, en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México, el 27 de noviembre de 2022. FOTO: (HERIKA MARTINEZ/AFP)

Nicaragua

Por otra parte, está Nicaragua, que vive bajo el régimen autoritario de Daniel Ortega, quien asumió por cuarta vez consecutiva la presidencia en 2022.

Según la IOM, el segundo país en recibir migrantes en mayor cantidad de nicaragüenses es Estados Unidos. Solamente el año pasado 255.008 decidieron dejar sus hogares, huyendo del régimen Ortega -Murillo.

El primer país al que migraron fue a Costa Rica, con 350.854 migrantes.

Dejar Nicaragua no es tan sencillo, muchas personas quieren huir del régimen pero están siendo persiguidos por éste y no pueden salir de su país por el aeropuerto porque podrían ser encarcelados; y trasladarse a otro país ilegalmente les preocupa que los vuelva ilegibles para solicitar asilo en los Estados Unidos.

El subsecretario Nuñez-Soto se refirió al tema, e indicó que el nuevo proceso para solicitar asilo en Estados Unidos puede realizarse desde cualquier país, estas personas podrían hacer su solicitud desde Costa Rica o Honduras, o algún otro país. Solamente que no crucen ilegalmente hacia México, porque en ese caso si pierden los beneficios.

“A este proceso se puede acceder de cualquier país, esa persona podría aplicar de Costa Rica, podría aplicar en Honduras, podría aplicar de Guatemala para el proceso también. Así que, yo les insisto a nuestros amigos nicaragüenses, cubanos, venezolanos y haitianos, que este proceso que anunciamos les da la oportunidad de recibir beneficios únicos en este espacio de inmigración legal a los Estados Unidos y que deberían tener paciencia, encontrar lugares más seguros para permanecer un rato y aplicar directamente de esos países. Si entran a México irregularmente o cruzan otra frontera irregularmente no van a poder participar en este proceso”, explicó el subsecretario.

Migraciones marítimas de Haití y Cuba

Desde Haití y Cuba muchísimas personas deciden, a pesar del peligro, salir de su país en barcos poco seguros. En el 2022, migraron hacia Estados Unidos 705.361 haitianos y 1.376.211 cubanos, según datos de los Estados Unidos.

Lo que representa un aumento significativo en los últimos dos años de personas de ambas nacionalidades que llegan al país por mar.

“Así que todos los ciudadanos de Haití y Cuba que están contemplando subirse a un barco para venir de manera irregular por el mar, les insisto que este proceso que hemos anunciado es mucho más rápido y seguro, que no arriesguen su vida en el mar, hemos visto muchas personas morirse tratando de venir por esa vía y ahora tienen opciones mucho mejores para venir”, así se refirió el subsecretario acerda de la preocupación de las migraciones marítimas.