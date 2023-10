DeSantis dice que Estados Unidos no debería aceptar refugiados de Gaza

El gobernador de Florida y candidato a la presidencia del partido Republicano, Ron DeSantis, dijo este sábado que Estados Unidos no debería aceptar refugiados de Gaza, ya que considera que aunque no todos los civiles son partidarios de Hamás, sí que generarían problemas de antisemitismo.

“No sé qué va a hacer Biden, pero no podemos aceptar a personas de Gaza en este país como refugiados. No voy a hacer eso”, aseguró DeSantis en un acto de campaña en Creston, en el estado de Iowa.

“Si nos fijamos en cómo se comportan, no todos son Hamás, pero todos son antisemitas. Ninguno de ellos cree en el derecho de Israel a existir”, continuó.

DeSantis argumentó que los estados árabes deberían aceptar refugiados de Gaza, que están intentando cruzar hacia el sur, hacia Egipto, en lugar de que los refugiados sean “importados” a Estados Unidos.

Uno de los rivales de DeSantis en 2024, el exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson, está de acuerdo con el gobernador de Florida en que Estados Unidos no debería aceptar refugiados de Gaza, pero advierte contra las generalizaciones sobre ellos.

“Es un peligro cada vez que se clasifica a un grupo de personas como simplemente antisemitas, pero también he dicho que no deberíamos tener refugiados aquí desde Palestina. Ese no es nuestro papel. Es el papel de los países que lo rodean”, ha dicho este sábado Hutchinson a los periodistas en Nashua, New Hampshire.