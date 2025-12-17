El Mundo

Condenan a prisión a adolescente acusado de ‘terrorismo’ por su ropa en Venezuela

Gabriel Rodríguez enfrentaba los cargos de “terrorismo, incitación al odio y cierre de vías públicas”, informó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos. Conozca su caso.

EscucharEscuchar
Por AFP
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un evento público del 10 de diciembre.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un evento público del 10 de diciembre. (FEDERICO PARRA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
VenezuelaNicolás Maduroterrorismocensuralibertad de expresión
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.