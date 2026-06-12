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Condenan a dueño de pitbull tras ataque que mató a su novia embarazada; tribunal ordena sacrificar al perro

La investigación descartó otras hipótesis y confirmó mediante ADN que el pitbull atacó a una mujer embarazada durante un paseo en Francia

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Por O Globo / Brasil / GDA y AFP
Christophe Ellul observa a su alrededor al salir del juzgado de Soissons, en el norte de Francia, el 3 de marzo de 2026, durante la apertura de su juicio por el asesinato de su esposa, Elisa Pilarski, quien murió tras ser mordida por su perro en 2019. El tribunal dictará su veredicto sobre el caso de este hombre de 51 años el 11 de junio de 2026. El 5 de marzo de 2026, la fiscalía solicitó una pena de cuatro años de prisión con suspensión de la ejecución para la pareja de Elisa Pilarski y que se sacrificara al pitbull.
El propietario recibió una condena por homicidio culposo y el tribunal dispuso la eutanasia del perro tras años de proceso judicial. (FRANCOIS LO PRESTI/AFP)







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