Condenan a dueño de pitbull tras ataque que mató a su novia embarazada; tribunal ordena sacrificar al perro

El propietario recibió una condena por homicidio culposo y el tribunal dispuso la eutanasia del perro tras años de proceso judicial.

La Justicia de Francia condenó este jueves a Christophe Ellul, de 51 años, por homicidio culposo tras el ataque de su pitbull contra su novia embarazada durante un paseo en una zona boscosa del norte del país.

El tribunal de Soissons impuso una pena de cuatro años de prisión con suspensión de la condena. Además, ordenó el sacrificio del perro, llamado Curtis.

Los hechos ocurrieron en noviembre de 2019. Ellul encontró el cuerpo de su prometida, Elisa Pilarski, de 29 años y con seis meses de embarazo, en un bosque cercano a la ciudad. La víctima sufrió alrededor de 50 mordeduras, según la investigación.

Las autoridades determinaron que Ellul importó al animal de forma ilegal desde los Países Vascos y que lo entrenó para atacar. En Francia está prohibida la importación de pitbulls debido a que esta raza se considera peligrosa.

Durante años, el condenado sostuvo que el perro no era agresivo. También atribuyó la muerte a perros de caza que se encontraban en la zona. Sin embargo, las pruebas de ADN identificaron a Curtis, un american pitbull terrier, como responsable del ataque.

La investigación estableció que Pilarski llamó a su pareja durante el paseo para pedir ayuda. En ese momento, Ellul trabajaba en un aeropuerto ubicado a unos 50 kilómetros de París. Posteriormente, él localizó el cuerpo de la mujer en el bosque.

Durante el juicio, el juez destacó que el ADN de la víctima apareció en el labio superior del perro. La asociación local de cazadores participó en el proceso judicial mediante representación legal.

Actualmente, Curtis tiene ocho años y medio. El animal permanece en un canil desde el incidente ocurrido hace más de seis años.

Según el tribunal, el perro se encontraba fuera de control. La resolución señala que mordió a su propio dueño y también a un voluntario durante el período de confinamiento.

En marzo, cuando el caso llegó a juicio, la Fiscalía solicitó la eutanasia del animal. Desde entonces, grupos defensores de los derechos de los animales impulsaron campañas para evitar esa medida.

Una de las peticiones reunió más de 80.000 firmas y solicitó el traslado del perro a un refugio especializado. Además, al menos dos asociaciones manifestaron su disposición para recibirlo y evitar su sacrificio.

Desde el ataque, el animal vive aislado en un canil de Haute-Garonne debido al riesgo que representa para otras personas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.