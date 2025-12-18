El Mundo

Condenan a cadena perpetua a anestesista francés por envenenar a 30 pacientes

Anestesista Frédéric Péchier recibió cadena perpetua por envenenar a pacientes entre 2008 y 2017, causando la muerte de 12 de ellos

EscucharEscuchar
Por AFP
El anestesista francés Frederic Pechier (2.º a la derecha) llegando este jueves al juzgado para la audiencia del veredicto en su juicio por envenenar intencionalmente a 30 pacientes, tanto niños como adultos, 12 de los cuales fallecieron, en la ciudad de Besançon, al este de Francia. Fotografía:
El anestesista francés Frederic Pechier (2.º a la derecha) llegando este jueves al juzgado para la audiencia del veredicto en su juicio por envenenar intencionalmente a 30 pacientes, tanto niños como adultos, 12 de los cuales fallecieron, en la ciudad de Besançon, al este de Francia. Fotografía: (ROMEO BOETZLE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Anestesista francés condenadoCadena perpetua FranciaEnvenenamiento pacientesCrimen médico
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.