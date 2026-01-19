El Mundo

Condenan a 40 años al exjefe paramilitar colombiano por crímenes contra indígenas

El exlíder paramilitar Salvatore Mancuso fue condenado a 40 años de prisión por asesinatos y desapariciones de indígenas Wayúu. Así podría reducir su pena.

EscucharEscuchar
Por AFP
Según la sentencia, Mancuso también deberá pagar una multa de 14 millones de dólares.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ColombiaExjefe paramilitarSalvatore Mancuso
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.