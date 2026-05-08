Con información de la DEA: interceptaron un avión con 442 kilos de cocaína en Argentina

Una investigación iniciada con datos de la DEA permitió interceptar una avioneta con cocaína y desarticular una red logística en Argentina.

Una avioneta cargada con 442 kilos de cocaína fue interceptada en un campo del departamento Vera, en el norte de la provincia de Santa Fe, Argentina. El operativo dejó ocho detenidos y permitió desarticular parte de una estructura logística ligada al tráfico internacional de drogas.

La aeronave, un Cessna 210, aterrizó en una pista clandestina ubicada en el establecimiento Don Julio, en la zona conocida como Paraje 79/800. Agentes de la División Antinarcóticos de la Policía Federal Argentina ejecutaron la captura tras varios meses de investigación.

La pesquisa inició en marzo gracias a información suministrada por la Drug Enforcement Administration (DEA), la agencia antidrogas de Estados Unidos. El caso estuvo bajo coordinación de la Procuraduría de Narcocriminalidad de Argentina, encabezada por el fiscal Diego Iglesias.

También participaron el fiscal federal Matías Scilabra y el juez federal de Garantías N.°1 de Rosario, Carlos Vera Barros.

Las autoridades detuvieron al piloto y al copiloto de la aeronave, ambos de nacionalidad boliviana. Además, arrestaron a otras seis personas señaladas como responsables de la logística terrestre del traslado de droga.

Durante el operativo decomisaron dos camionetas 4x4, dos camiones de carga, equipos de comunicación satelital, teléfonos celulares y varios bidones de combustible.

Entre los objetos incautados destacó una antena Starlink, utilizada presuntamente para coordinar movimientos de la organización criminal.

El Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina informó que las brigadas detectaron el arribo de la aeronave a un campo bajo vigilancia y procedieron con la intervención inmediata en la pista clandestina.

La investigación incluyó seguimientos, vigilancia aérea y apoyo logístico de la Fuerza Aérea Argentina. Las autoridades también utilizaron drones durante las tareas de monitoreo.

Después de la captura, agentes federales ejecutaron ocho allanamientos simultáneos en distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Los operativos se concentraron en viviendas y propiedades vinculadas con los sospechosos en Vera y Calchaquí.

Según la investigación, la organización utilizaba campos del norte santafesino como centros de recepción de droga enviada desde Bolivia. Posteriormente, trasladaban los cargamentos por vía terrestre hacia Rosario y Buenos Aires.

Las autoridades sospechan que varios lugareños participaban en la logística de abastecimiento y descarga de aeronaves vinculadas con vuelos anteriores.

La investigación también analiza posibles vínculos entre los dueños del terreno donde funcionaba la pista clandestina y los arrendatarios de la propiedad.

El caso se suma a otros hallazgos recientes de aeronaves abandonadas en Argentina.

Hace cinco meses apareció una avioneta con matrícula boliviana en una zona rural de Curupaity, en la provincia de Santa Fe. Perros antinarcóticos detectaron rastros de cocaína en el fuselaje, aunque no encontraron cargamento.

Semanas después, otro procedimiento ocurrió en Estación Díaz. En esa ocasión, policías localizaron una aeronave abandonada con $30.500 en efectivo.

Esta misma semana, autoridades encontraron otra avioneta abandonada en un campo ubicado entre Salta y Formosa. Vecinos alertaron a la policía después de observar la caída de la aeronave durante la madrugada.

La avioneta tenía una bandera boliviana pintada en el fuselaje y parte de la matrícula borrada.

Investigadores argentinos relacionan este caso con el robo de una aeronave similar ocurrido en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Según medios bolivianos, desconocidos sustrajeron el avión desde un hangar del aeropuerto El Trompillo durante la madrugada del 1.° de mayo.

La aeronave permanecía bajo investigación por presunto narcotráfico y no tenía custodia policial al momento del robo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.