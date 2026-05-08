El Mundo

Con información de la DEA: interceptaron un avión con 442 kilos de cocaína en Argentina

El operativo incluyó allanamientos, drones, vehículos decomisados y la captura de pilotos bolivianos en una pista clandestina

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Por La Nación / Argentina / GDA
Una investigación iniciada con datos de la DEA permitió interceptar una avioneta con cocaína y desarticular una red logística en Argentina.
Una investigación iniciada con datos de la DEA permitió interceptar una avioneta con cocaína y desarticular una red logística en Argentina. (Policía Federal de Argentina/Cortesía)







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