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Compra de un auto con descuento mete al presidente de Uruguay en problemas: Así inició la polémica

La Junta de Transparencia y Ética Pública estudiará el caso en los próximos días, a pedido de opositores de centroderecha.

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Por AFP
AFP Photo Referencia del documento000_36YY9ZW SLUGTOPSHOTS - URUGUAY - ORSI - INAUGURATION Fecha de creación01/03/2025 Ciudad/PaísMontevideo, Uruguay CréditoDante Fernandez / AFP Tamaño/píxeles/dpi29,39 Mb / 3846 x 2671 / 300 dpi URUGUAY-ORSI-INAUGURATION Uruguay's new President Yamandu Orsi (L) and Vice President Carolina Cosse flash the V-sign for victory as they attend the Ceremony of Constitutional Honor Compromise at the Legislative Palace in Montevideo on March 1, 2025, within the presidential inauguration ceremony. Yamandu Orsi takes office this Saturday as president of Uruguay, picking up the torch from his political godfather, the popular former president Jose "Pepe" Mujica, in the return of the left to power after five years of center-right government. Dante Fernandez / AFP
Yamandú Orsi y Carolina Cosse asumieron la presidencia y vicepresidencia de la República, respectivamente, marcando el retorno de la izquierda al poder en Uruguay. Foto: AFP (DANTE FERNANDEZ/AFP)







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