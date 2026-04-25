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Cómo una obra con peluches enseña a niños a proteger su cuerpo en París: ‘No se toca, conejito’

Peluches enseñan el consentimiento a niños de 3 a 5 años. Aprenden a decir “no” en una función educativa en París

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Por AFP
La actriz francesa Lucie Langlais Vignon, de 41 años, sostiene un conejo de peluche mientras presenta su espectáculo “Pas touche Minouche” (“No me toques, Minouche”) para enseñar a niños de preescolar sobre el consentimiento en un jardín de infancia en París el 23 de abril de 2026.
La actriz francesa Lucie Langlais Vignon presenta en un jardín de infancia de París su obra “Pas touche Minouche”, en la que enseña a niños de preescolar sobre el consentimiento mediante marionetas. (ALICE HACKMAN/AFP)







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