El Mundo

¿Cómo se descubrió el petróleo en Venezuela? La primera fuente surgió tras un terremoto

Un terremoto en 1875 permitió descubrir el petróleo en Venezuela. Una grieta liberó crudo y dio origen a la primera petrolera del país, clave para su historia económica

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El petróleo venezolano emergió tras un terremoto en 1875. El hallazgo impulsó la creación de la primera petrolera y cambió la economía del país.
El petróleo venezolano emergió tras un terremoto en 1875. El hallazgo impulsó la creación de la primera petrolera y cambió la economía del país. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCpetróleoVenezuela
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.