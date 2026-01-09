¿Cómo se descubrió el petróleo en Venezuela? La primera fuente surgió tras un terremoto

El petróleo venezolano emergió tras un terremoto en 1875. El hallazgo impulsó la creación de la primera petrolera y cambió la economía del país.

La historia del petróleo en Venezuela comenzó de forma inesperada. Un terremoto de gran magnitud ocurrido en el siglo XIX permitió la primera evidencia visible del recurso que luego transformó la economía y el peso geopolítico de ese país.

En un contexto actual marcado por tensiones internacionales y por el interés en la industria petrolera venezolana, el origen de esa riqueza vuelve a generar atención. Venezuela concentra 17% de las reservas probadas de petróleo del mundo, según datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep). Esa cifra equivale a 303,3 billones de barriles, la mayor cantidad registrada por país.

Durante 1970, la producción alcanzó 3,7 millones de barriles diarios. Décadas después con el ascenso de Hugo Chávez y posteriormente de Nicolás Maduro esa cifra cayó y ronda 1 millón de barriles por día, tras años de deterioro operativo y conflictos políticos.

El 18 de mayo de 1875, a las 11:15 a. m., un terremoto de magnitud 7,4 sacudió la frontera entre Venezuela y Colombia. El sismo registró intensidad X en la escala de Mercalli modificada. Ese nivel se clasificó como desastroso.

El epicentro se ubicó en San José de Cúcuta, en Colombia. El movimiento telúrico afectó también varias localidades venezolanas del estado Táchira, entre ellas San Antonio del Táchira, Capacho, San Cristóbal, Rubio, Michelena, La Grita y Colón. El temblor se sintió en Caracas, Mérida y Maracaibo.

Habitantes de la región relataron que el sismo duró entre 40 y 50 segundos. El colapso de paredes y techos levantó una densa nube de polvo. Los daños obligaron a modificar el trazado urbano. En algunos casos, las autoridades trasladaron y fundaron nuevos poblados fronterizos, como Capacho Nuevo en Venezuela y Villa del Rosario en Colombia.

Venezuela se ubica en una zona de alta actividad sísmica por la interacción de las placas tectónicas del Caribe y Suramérica. Cuando el terremoto sacudió Táchira, se abrieron grietas en el suelo.

En la hacienda La Alquitrana, al suroeste de San Cristóbal, una de esas fisuras liberó un olor intenso, similar al de neumáticos quemados. Un líquido negro comenzó a fluir hacia el riachuelo La Alquitrán. Se trataba de petróleo crudo.

Aunque existían registros previos sobre la presencia de hidrocarburos en la zona, el terremoto marcó el inicio real de la explotación comercial del petróleo en el país.

El nacimiento de la industria petrolera

Tres años después del sismo, en 1878, se fundó la Compañía Petrolia del Táchira, la primera empresa petrolera de Venezuela. Durante más de 50 años, esta firma lideró la exploración, refinación y comercialización del crudo nacional.

El desarrollo a gran escala llegó en 1914, cuando la actividad comenzó a generar resultados económicos sostenidos. Décadas más tarde, el Estado asumió el control del sector con la creación de Petróleos de Venezuela S. A., durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, tras el proceso de nacionalización.

Desde entonces, el petróleo se convirtió en el eje central de la economía venezolana y en un factor clave de su relación con el resto del mundo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.