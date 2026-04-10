El Mundo

Comisionado de ONU para derechos humanos condena ‘patrón incesante de muertes’ en Gaza

Para Volker Türk, este patrón refleja “un persistente desprecio por las vidas palestinas facilitado por la impunidad generalizada”

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Por AFP
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, observa la apertura del 61.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, el 23 de febrero de 2026. Los derechos humanos están siendo objeto de un "ataque a gran escala en todo el mundo", advirtió el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el 23 de febrero de 2026, y los más poderosos suelen liderar la ofensiva.
Volker Türk observa la apertura del período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, el 23 de febrero de 2026. (FABRICE COFFRINI/AFP)







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