El Mundo

Comienzan trabajos para retirar nombre de Donald Trump de fachada de sala de espectáculos en Washington

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump buscó colocar su nombre e imagen en espacios oficiales, rompiendo con la tradición política estadounidense

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Por AFP
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El viernes por la noche una multitud celebraba frente al Kennedy Center, en Washington, entre gritos, el montaje de los andamios. (ALEX WROBLEWSKI/AFP)







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