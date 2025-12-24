El Mundo

Colombia tendrá salario mínimo vital por primera vez en 2026, anuncia Gustavo Petro

En los próximos días se emitiría el decreto oficial

Por El Tiempo / Colombia / GDA y Sebastián Sánchez
Gustavo Petro respondió a las acusaciones señalando que la “guerra contra las drogas” de EE. UU. ha sido un fracaso.
Gustavo Petro crea un salario mínimo vital en Colombia. (DAVID SALAZAR/AFP)







