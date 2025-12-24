Colombia tendrá salario mínimo vital por primera vez en 2026, anuncia Gustavo Petro

Durante su alocución de este martes, el presidente Gustavo Petro aseguró que para 2026 se establecerá, por primera vez en Colombia, “un salario mínimo vital”.

Citando a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), explicó que un salario mínimo vital es aquel “necesario para proporcionar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias”.

“¿Cuál es la canasta mínima vital de una familia? ¿Cuánta gente trabaja, en promedio, en la familia? Esos datos están, eso se aplica y nos da el salario mínimo que vamos a decretar”, manifestó el presidente Gustavo Petro.

Además, aseguró que este incremento tendrá en cuenta que un salario mínimo “debe garantizar condiciones de vida diga y ajustarse a otras variables económicas”. También debe mantener el poder adquisitivo de los trabajadores.

“El salario es familiar, no individual. Y eso va en el decreto”, aseguró el presidente Gustavo Petro durante su alocución de esta noche.

Se espera que en las próximas horas el Gobierno Nacional expida el decreto que especifica el porcentaje exacto de aumento del salario mínimo para 2026. En varias oportunidades se ha planteado que el ajuste superaría el 10 por ciento.

Sin embargo, para los empresarios aumento debería ser del 7,21 por ciento, pues garantizaría el poder adquisitivo de los trabajadores y tiene en cuenta la inflación actual, así como el aumento del número de personas que están en la informalidad.

Desde el lado de los trabajadores, las centrales sindicales aspiran a un alza del 16 por ciento. Con ese porcentaje, el salario mínimo ascendería a 1.651.260 pesos (alrededor de ₡215.010), lo que supone un incremento de 227.760 pesos (₡29.656).

Actualmente, el salario mínimo en Colombia es de 1.423.500 pesos (₡185.354), tras el incremento de 9,5 por ciento que fue decretado para el 2025 por el gobierno del presidente Gustavo Petro.