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Colombia suspende órdenes de captura del jefe del Clan del Golfo pese a compromisos con Washington

Gobierno de Gustavo Petro ordenó levantar las órdenes contra Jobanis de Jesús Ávila —alias “Chiquito Malo”— y 28 integrantes del mayor cartel de narcotráfico del país

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Por AFP
El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente colombiano Gustavo Petro en un montaje fotográfico. Fotografía:
El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente colombiano Gustavo Petro en un montaje fotográfico. Fotografía: AFP. (AFP.)







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