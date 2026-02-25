El Mundo

Colombia investiga posible impacto de bala en avión de American Airlines

La perforación fue detectada durante una inspección de rutina tras los vuelos entre Florida y Medellín

Por AFP
04/07/2023 Aeropuerto Juan Santamaría. Despegue y llegada de aviones, pista y torre de control. Para temas ralacionados con tráfico aéreo, aviones, torre de control, controladores aéreos, líneas aéreas, etc.
Las autoridades investigan el impacto de bala en el ala derecha del avión. No se reportaron personas heridas. (Rafael Pacheco Granados)







