Colombia impone tres condiciones clave para enviar 80 hipopótamos a India: esto se sabe del plan

Colombia condiciona el envío de 80 hipopótamos a India a permisos Cites, capacidad técnica del destino y supervisión estatal.

El Gobierno de Colombia definió tres requisitos obligatorios para autorizar el traslado de 80 hipopótamos hacia India. La decisión responde al interés del centro de rescate Vantara, propiedad del empresario Anant Ambani.

La medida marca un punto relevante en el manejo de una especie declarada invasora en la cuenca del río Magdalena. Su crecimiento generó impactos ambientales y sociales en distintas zonas del país.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible comunicó las condiciones a la Autoridad Administrativa Cites de India. El traslado no se gestiona como un acuerdo privado.

La operación requiere validación de ambos Estados. También debe cumplir normas internacionales sobre comercio y manejo de especies, según publicó Portafolio.

El primer punto es de carácter legal. Colombia solicitó a India confirmar la emisión de permisos de importación bajo la convención Cites.

Este documento funciona como una autorización indispensable. Sin este aval no se puede iniciar el traslado. Además, el país receptor debe demostrar regulación para manejar especies potencialmente invasoras.

El segundo eje se centra en el centro Vantara, ubicado en Jamnagar, Gujarat. Colombia exige pruebas de condiciones adecuadas para los animales.

Las autoridades evalúan espacio suficiente para 80 ejemplares. También revisan la presencia de veterinarios y biólogos. Se incluyen protocolos de manejo y tratamientos de salud.

Los hipopótamos pueden alcanzar hasta dos toneladas. Esta característica implica retos logísticos y sanitarios.

El tercer punto exige control directo del Gobierno de India. Colombia solicita confirmación de conocimiento sobre el destino de los animales.

El Estado receptor debe garantizar supervisión permanente. También debe asegurar el cumplimiento de la normativa local durante la permanencia de los ejemplares.

Una especie invasora en expansión

Los hipopótamos se declararon especie invasora en Colombia en 2022. Su expansión afectó ecosistemas fluviales y especies nativas.

También generó riesgos para comunidades cercanas, en especial pescadores.

El ofrecimiento desde India surge como alternativa a medidas de control poblacional. Entre ellas se incluye la eutanasia.

El proceso sigue en análisis. La respuesta oficial de India definirá si se ejecuta el traslado, considerado inédito por su escala.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.