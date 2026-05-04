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Colombia impone tres condiciones clave para enviar 80 hipopótamos a India: esto se sabe del plan

Colombia define condiciones estrictas para decidir el destino de decenas de hipopótamos. La respuesta de India será clave en una operación sin precedentes

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Colombia condiciona el envío de 80 hipopótamos a India a permisos Cites, capacidad técnica del destino y supervisión estatal.
Colombia condiciona el envío de 80 hipopótamos a India a permisos Cites, capacidad técnica del destino y supervisión estatal. (ORLANDO SIERRA/AFP)







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