Colombia enfrenta escalada en ataques armados: ¿qué está pasando y cómo podría afectar a Costa Rica?

Analistas explicaron a ‘La Nación’ el origen y las bases del conflicto, así como su expansión y posibles repercusiones en Costa Rica

Por Arianna Villalobos Solís

Explosiones, emboscadas y el derribo de un helicóptero marcaron, el pasado 21 de agosto, la jornada más violenta que ha vivido Colombia en la última década.








