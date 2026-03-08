El Mundo

Colombia elige Congreso en unas elecciones que medirán la temperatura de cara a las presidenciales

El nuevo Congreso asumirá el 20 de julio, casi tres semanas antes de la investidura del sucesor de Petro.

Por AFP
.
Colombia elige este 8 de marzo un nuevo Congreso. En la foto, el candidato presidencial colombiano Sergio Fajardo. (JAIME SALDARRIAGA/AFP)







ColombiaCongresoEleccionesGustavo Petro
