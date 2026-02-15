El Mundo

Colombia eleva a 17 los fallecidos por las inundaciones que afectan al país

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres confirmó 17 fallecidos y miles de viviendas dañadas por las lluvias que azotan el país desde febrero. El Gobierno distribuye ayuda mientras crecen los daños en infraestructuras.

Por Europa Press
Las fuertes lluvias han provocado graves inundaciones en varias regiones de Colombia, con miles de viviendas afectadas y daños en carreteras, puentes y centros educativos.
Las fuertes lluvias han provocado graves inundaciones en varias regiones de Colombia, con miles de viviendas afectadas y daños en carreteras, puentes y centros educativos. (Europa Press/Europa Press)







Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

