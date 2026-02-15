Ciencia

Betoma: el hallazgo arqueológico en Colombia que supera en tamaño a Machu Picchu y Teotihuacan

Una red indígena de 18 km² documentada con tecnología Lidar supera en escala a Ciudad Perdida y redefine el modelo de poblamiento en la Sierra

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Investigación en la Sierra Nevada revela 8.334 estructuras líticas en Betoma y cambia la comprensión del mundo tairona.
Investigación en la Sierra Nevada revela 8.334 estructuras líticas en Betoma y cambia la comprensión del mundo tairona. (El Tiempo Colombia/Daniel Rodríguez Osorio)







El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

