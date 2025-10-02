El Mundo

Claudia Sheinbaum exige repatriación inmediata de seis mexicanos detenidos en flotilla hacia Gaza

El gobierno mexicano ha enviado cuatro notas diplomáticas a Israel. Lea sobre la situación de los tripulantes de la flotilla global Sumud.

Por AFP
Un activista ondea la bandera palestina mientras un barco que transportaba a la activista climática sueca Greta Thunberg y a otros activistas, parte de una flotilla civil que busca romper el bloqueo israelí de la Franja de Gaza, zarpa del puerto de Barcelona el 31 de agosto de 2025.
Un activista ondea la bandera palestina mientras un barco que transportaba a la activista climática sueca Greta Thunberg y a otros activistas, parte de una flotilla civil que busca romper el bloqueo israelí de la Franja de Gaza, zarpa del puerto de Barcelona el 31 de agosto de 2025. (LLUIS GENE/AFP)







