Ciudad de México: Marcha antigubernamental deja más de 100 personas lesionadas

Más de 100 heridos en marcha en CDMX contra Sheinbaum; 20 detenidos. Protesta juvenil de ‘Generación Z’ cuestiona la política de seguridad.

Por AFP
Demonstrators attend a march against the government of Mexico�s President Claudia Sheinbaum in Mexico City on November 15, 2025. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)
La marcha antigubernamental se realizó este 15 de noviembre en la Ciudad de México y más de 100 personas resultaron heridas, en su mayoría, policías. 20 fueron detenidas. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)







México
