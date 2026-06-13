Cinco personas mueren tras accidente de avión en India durante intento de aterrizaje

Un avión de transporte de la Fuerza Aérea de India se estrelló en el estado de Assam cuando intentaba aterrizar.

Cinco soldados de la Fuerza Aérea de India murieron este sábado 13 de junio luego de que un avión militar de transporte se estrellara cuando intentaba aterrizar en una base aérea ubicada en el distrito de Jorhat, en el estado de Assam, al noreste del país.

La aeronave involucrada era un Antonov AN-32, un bimotor de fabricación rusa que continúa siendo utilizado por las fuerzas armadas indias para operaciones de transporte militar.

El accidente ocurrió a unos 300 kilómetros al noreste de Dispur, capital del estado de Assam.

Tras el impacto, las autoridades activaron los protocolos de emergencia y desplegaron equipos para atender la situación e iniciar las investigaciones correspondientes.

En un comunicado oficial, la Fuerza Aérea india confirmó la muerte de los cinco militares que viajaban a bordo y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.

“La Fuerza Aérea lamenta profundamente la pérdida de nuestros valientes efectivos y acompaña a sus familias en este difícil momento”, indicó la institución.

Posteriormente, la entidad divulgó la identidad de los fallecidos a través de sus canales oficiales.

Imágenes difundidas por medios locales, entre ellos NDTV, mostraron una densa columna de humo negro elevándose desde la zona del impacto, así como restos dispersos de la aeronave en las inmediaciones de la base aérea.

Recuerdo de tragedia

Foto del accidente aéreo que ocurrió en el 2019. (HANDOUT/AFP)

El siniestro también reavivó el recuerdo de otro accidente protagonizado por un avión AN-32 en 2019.

En aquella ocasión, una aeronave del mismo modelo desapareció después de despegar desde Jorhat y terminó estrellándose cerca de la frontera con China, provocando la muerte de las 13 personas que iban a bordo.

Actualmente, la Fuerza Aérea de India mantiene en servicio cerca de un centenar de estos aviones de origen ruso, utilizados principalmente para el transporte de personal, equipos y suministros en distintas regiones del país.

Las autoridades militares señalaron que una investigación determinará si el accidente estuvo relacionado con una falla mecánica, condiciones operativas o algún otro factor.