El Mundo

Cinco personas mueren tras accidente de avión en India durante intento de aterrizaje

Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las causas del siniestro. Es el segundo accidente mortal en ese país en 7 años

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Por Jorge Arturo Mora
Un avión de transporte de la Fuerza Aérea de India se estrelló en el estado de Assam cuando intentaba aterrizar.
Un avión de transporte de la Fuerza Aérea de India se estrelló en el estado de Assam cuando intentaba aterrizar. (El Tiempo de Colombia/El Tiempo de Colombia)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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