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Cinco heridos por apuñalamiento en gran estación ferroviaria de Nueva York

El incidente ocurrió en un concurrido centro de transporte neoyorquino poco antes de que se celebren las Finales de NBA y el Mundial de fútbol

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Por AFP
Apuñalamiento en Nueva York
Agentes de la policía de Nueva York afuera de la estación Penn Station, en Nueva York. Cinco personas resultaron heridas el domingo en un apuñalamiento. (JOHN LAMPARSKI/AFP)







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