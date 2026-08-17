El Mundo

Cifra de muertos por terremotos en Venezuela roza los 6.500

Tras casi dos meses después de la tragedia, voluntarios y familiares se mantienen en la búsqueda de cuerpos entre los escombros

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Por AFP
Terremoto Venezuela
Demolición de edificios dañados en Catia La Mar. (JUAN BARRETO/AFP)







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