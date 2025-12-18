El Mundo

Cientos de japoneses demandan al gobierno por inacción frente al cambio climático

Unos 450 ciudadanos presentaron demanda colectiva contra acciones insuficientes y responsabilizan al gobierno por efectos del calor extremo

Por AFP
El monte Fuji, la montaña más alta de Japón, detrás de edificios en el centro de Tokio el pasado 15 de diciembre.
Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

