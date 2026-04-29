El Mundo

Científicos alertan sobre especie invasora en bosques de algas de la Patagonia chilena

Estos bosques submarinos son considerados uno de los ecosistemas que más carbono almacenan en el mundo junto a la Amazonía.

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Por AFP
Algas en el suelo oceánico, fondo del océano Atlántico, en Galicia, España
Algas en el suelo oceánico, fondo del océano Atlántico (Shutterstock/Foto)







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