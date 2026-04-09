CIA revela tecnología secreta que detecta latidos a kilómetros: así hallaron a piloto en Irán

Estados Unidos usó tecnología inédita para detectar latidos a distancia y rescatar a un aviador en Irán sin bajas.

Una operación militar de alta precisión permitió a Estados Unidos rescatar a un piloto derribado en Irán. El éxito dependió de una tecnología inédita que detecta latidos cardíacos a larga distancia. El dispositivo, conocido como “Ghost Murmur”, marcó un avance en vigilancia y espionaje.

Según información divulgada por el New York Post, la herramienta identificó al aviador mediante su firma electromagnética cardíaca. El sistema utilizó sensores avanzados y algoritmos de inteligencia artificial para separar la señal biológica del ruido ambiental.

El desarrollo tecnológico estuvo a cargo de Skunk Works, división especializada de Lockheed Martin. Reportes indicaron que el sistema funcionó en helicópteros Black Hawk. También existe la posibilidad de integrarlo en cazas F-35.

El piloto rescatado, identificado bajo el pseudónimo “Dude 44 Bravo”, permaneció oculto en una grieta montañosa. La caída de su aeronave F-15 ocurrió a finales de la semana anterior. El militar sobrevivió durante dos días en condiciones adversas mientras fuerzas iraníes realizaban operativos de búsqueda.

El entorno favoreció el uso de la tecnología. La baja interferencia electromagnética y la aridez del terreno facilitaron la detección. El sistema logró ubicar al aviador pese a su ocultamiento total.

El nombre “Ghost Murmur” responde a su función. “Murmur” alude al ritmo cardíaco desde un enfoque clínico. “Ghost” hace referencia a la capacidad de encontrar a una persona que resulta invisible para métodos tradicionales.

Expertos señalaron que la señal del corazón suele ser débil. En condiciones normales solo se mide con sensores en contacto directo con el pecho. Sin embargo, avances en diamantes sintéticos con defectos microscópicos permitieron captar estas señales a gran distancia.

Uno de los datos más llamativos fue el alcance. El presidente indicó que el sistema detectó al piloto a unos 60 kilómetros. No se precisó si esa distancia corresponde al primer contacto o a fases posteriores del operativo.

Esta revelación se suma a otros desarrollos militares. Entre ellos figura el dispositivo sonoro “The Discombobulator”, utilizado en operaciones recientes en Venezuela.

El rescate involucró a cientos de efectivos y aeronaves. La misión concluyó sin bajas estadounidenses. No obstante, se reportó la destrucción de equipos que quedaron en el terreno.

El uso de inteligencia artificial en tiempo real evidenció un cambio en las capacidades militares. El camuflaje y el silencio ya no garantizan evitar la detección ante sensores de nueva generación.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.