El Mundo

CIA revela tecnología secreta que detecta latidos a kilómetros: así hallaron a piloto en Irán

Un sistema basado en inteligencia artificial y magnetometría cuántica permitió ubicar a un piloto oculto en terreno hostil

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Por La Nación / Argentina / GDA
F-35 Lightning II
Estados Unidos usó tecnología inédita para detectar latidos a distancia y rescatar a un aviador en Irán sin bajas. (Shutterstock/Shutterstock)







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